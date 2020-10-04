Бывший сотрудник созданной Сависааром спецслужбы оказался замешан в скандале с отмыванием денег в банке Danske

Британское предприятие Goldcraft Universal оказалась в центре уголовного процесса Danske. Никто не знает, кому оно принадлежит и кто получает прибыль. Фирма была основана в Уэльсе в 2007 году. По документам учредителями являются асоциалы из Латвии. В марте 2008 года фирма открыла счет в эстонском филиале Danske (в то время Sampo). Клиента принял Эрик Лидметс, который сейчас проходит по делу подозреваемым. Для банка за компанией стоит серб Живоджин Николич, но речь, как и в случае с латвийскими бездомными, шла о ворованном идентитете. Официальный офис компании находился в Одессе, в доме, которого не существует.

В начале 2018 года Эстонии поступила просьба о помощи от Грузии, где у государственного инвестиционного агентства были украдены деньги, из которых более двух миллионов долларов поступило на счет Goldcraft Universal в Danske Bank.

Так прокуратура занялась банковским счетом фирмы. Выяснилось, что грузинские деньги — не единственные, которые фирмы отмывала. Особенно оживленной была деятельность с весны 2011 по осень 2012 года. Общая сумма составила тогда 57 млн долларов. Среди всех сделок бросилась в глаза интересная деталь: гражданин Эстонии Валдо Кулла как частное лицо перевел на счет Goldcraft 8700 долларов.

Сам Кулла говорит, что не он перевел деньги Goldcraft Universal, а она ему.

Кроме основанного Эдгаром Сависааром перед восстановлением независимости спецслужбы, которая в скором времени в результате скандала была расформирована, Кулла работал также руководителем украинского отделения охранной фирмы USS Урмаса Сыырумаа. Тесная связь с Украиной продолжалась долго. Как говорит мужчина, там он прожил семь лет.

Так на одном из мероприятий Кулла познакомился с украинскими клиентами, которым предложил приобрести оборудование для очистки воды. Договор был заключен с одним предприятием, однако расчет происходил через Goldcraft. Кроме того, деньги Кулла получал как частное лицо. Почему? ”Просто в Украине дела так делается”, — объясняет мужчина. По его словам, в Украине перевод денег на иностранные счета затруднен, поэтому есть ”конторы”, куда можно принести наличные и вывести деньги на пределы страны. По его версии, Goldcraft Universal могла также предлагать такого рода услугу.