Бывший работник Danske Bank: чем больше операций, тем лучше, остальное не важно

Спустя год после скандала с отмыванием денег, когда через Danske Bank прошли более 200 миллиардов долларов нерезидентных денег, часть из которых была сомнительной, прокуратура до сих пор пытается понять, что происходило в Таллинне.

По словам Мурникова, который работал в банке, чтобы получить премию, нужно было выполнить определенные задачи.

"Принцип работы нерезидентов был прост, — сказал он. — Все зарабатывали на переводах транзакций 90 долларов". При этом сбор банка был один доллар.

В 2013 году цель была получить от 4000 нерезидентов больше 500 000 сделок. "У меня был четкий план. У меня было 300 клиентов, что значит, я должен был сделать 40 000 операций для получения премии. Единственный показатель, который учитывался, это количество операций", — рассказал он.

Все были мотивированы получить себе как можно больше клиентов. Все остальное — не важно.

Danske Bank сообщил в воскресенье, что они не могут комментировать, так как идет расследование.