Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд работает гидом в Антарктике

Будучи климатологом по образованию Таранд не раз бывал в Антарктике с научными целями, а недавно начал выбираться туда и как глава туристических групп, сообщило во вторник, 26 марта, утреннее шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.

По словам Андреса Таранда, добраться до Антарктики не сложно.

"Из Таллинна во Франкфурт, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма", — рассказал Таранд.

Из Ушуайя в Антарктиду отправляются суда. "За год ее посещают около 40 000 туристов", — добавил бывший премьер-министр.