Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд работает гидом в Антарктике

Занимавший с ноября 1994 по апрель 1995 года пост премьер-министра Эстонии Андрес Таранд (79) в настоящее время подрабатывает гидом в Антарктике, пишет rus.err.ee.
Будучи климатологом по образованию Таранд не раз бывал в Антарктике с научными целями, а недавно начал выбираться туда и как глава туристических групп, сообщило во вторник, 26 марта, утреннее шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.
По словам Андреса Таранда, добраться до Антарктики не сложно.
"Из Таллинна во Франкфурт, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма", — рассказал Таранд.
Из Ушуайя в Антарктиду отправляются суда. "За год ее посещают около 40 000 туристов", — добавил бывший премьер-министр.