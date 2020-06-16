Бывший паромный король Вячеслав Леэдо хитрит с санацией молочного предприятия

Речь идет о показывавшем годовые обороты больше миллиона евро Pöide AG OÜ, которое занимается в основном молочным скотоводством, то есть сырым молоком и продажей молочного скота на мясо. В середине апреля инициировали делопроизводство по санации фирмы.

Возможность санации можно использовать тогда, когда кредиторы попавшего в беду предприятия по большей части согласны, что фирму можно спасти. Основой успешной санации является программа санации, где описываются положение предприятия и то, как планируется выходить из плачевного состояния. Программу санации должна утвердить половина кредиторов, и еще более важная дополнительная оговорка в том, что их долговая сумма должна составлять две трети от всего долга.

Но при санации Pöide AG случайно дело обстоит так, что 67,06% долговой суммы принадлежит связанным с Вячеславом Леэдо предприятиям. На прошлой неделе они утвердили программу, и теперь она идет на утверждение в суд.

Консультантом по санации Pöide AG OÜ является присяжный адвокат адвокатского бюро Kaevando & Partnerid Марко Каэвандо. Каэвандо сообщил в отправленном Ärileht письменном ответе, что по его оценке в делопроизводстве по санации требования связанных с предпринимателем предприятий нужно преобразовывать на тех же основаниях, что и требования других кредиторов. Это полезно именно для, так сказать, внешних кредиторов, потому что иначе связанные с предприятием требования удовлетворяли бы вне делопроизводства по санации, в общем порядке и согласно первоначальным условиям. "Это противоречило бы принципам равного обращения с кредиторами", — сказал Каэвандо.

Ärileht также поговорил с теми кредиторами, которые не связаны с Леэдо. Никто под своим именем в СМИ выступить не захотел, но из уст звучали выражения "неразумно" и "это может стать некрасивым". Они не имели понятия, что предприятие планирует санацию, и они узнали об этом, когда им пришла программа. Часть из них не видят существенной необходимости в санации, если предприятие так или иначе оставит сегодняшнее основное направление. Руководитель одного предприятия сказал, что такая длительная рассрочка долгов (6,5 лет) может принести им банкротство.