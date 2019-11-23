Бывший министр ушел из фирмы недвижимости

Бывший министр окружающей среды Марко Померантс покинул фирму недвижимости BlueSky, где занимал должность члена правления, пишут "Деловые ведомости".
”Собственник работает в компании каждый день, поэтому в двух членах правления нет смысла, — объясняет Померантс. — На зарплате второго члена правления можно сэкономить, и, к примеру, использовать высвободившиеся деньги для погашения кредитов”.
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