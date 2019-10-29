29.10.2019, 14:55

Бывший министр приступил к работе в энергетическом концерне Utilitas

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rus.delfi.ee
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Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. Ametivande andmine riigikogu ees
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. Ametivande andmine riigikogu eesFoto: Karin Kaljuläte

Последний министр предпринимательства и ИТ предыдущего правительства Рене Таммист начал работу в энергетическом концерне Utilitas, где будет заниматься развитием ветряной и солнечной энергетики.

Вместе с ним в этом направлении будет работать Андрус Завадскис.

Сам Таммист до того, как стал министром, долгое время возглавлял Эстонскую палату возобновляемой энергии.

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