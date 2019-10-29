Бывший министр приступил к работе в энергетическом концерне Utilitas

Последний министр предпринимательства и ИТ предыдущего правительства Рене Таммист начал работу в энергетическом концерне Utilitas, где будет заниматься развитием ветряной и солнечной энергетики.
Вместе с ним в этом направлении будет работать Андрус Завадскис.
Сам Таммист до того, как стал министром, долгое время возглавлял Эстонскую палату возобновляемой энергии.
Вся семья прокурора погибла в огне
В деле о трупах в Британии появился Крым
Физическое насилие в тюрьме: Мамаев не стал об этом умалчивать
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец