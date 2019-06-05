Бывший министр: перемены в сланцевой энергетике предвиделись, но цена квот пошла вверх слишком быстро

Еще два года назад тонна СО2 на бирже стоила всего около 5 евро, весной прошлого года — 16 евро, к сегодняшнему дню цена поднялась почти до 27 евро, что съедает у Нарвских электростанций львиную долю цены, за которую торгуется электроэнергия на свободном рынке.
При производстве электроэнергии на старых котлах(при нынешнем уровне цен)предприятию Eesti Energia едва перепадает 7 евро с Mwh, что делает продолжение производства невозможным.
Идущая через биржу из России электроэнергия не обременена квотами, и продается по демпинговым ценам. По заверениям эстонских энергетиков доля такой энергии составляет до одной пятой, что существенно влияет на цену рынка.
По мнению Eesti Energia, в отношении российского электричества нужно ввести защитные барьеры, но ситуацию осложняет то обстоятельство, что все свои протекционистские планы эстонская сторона должна согласовывать с Европейской комиссией.
Министр экономики ЭстонииТаави Аас, который отвечает в стране за энергетическую политику согласен, что сланцевая энергетика — важная часть всей экономики Ида-Вирумаа и энергосистемы Эстонии. ”Планируем вынести эту тему летом на обсуждение правительства, когда Elering составит отчет с соответствующим анализом. Тогда можно будет принять конкретные решения”, — сказал Аас.
Министр прежнего правительства Юри РатасаТоомас Тынисте, в чьем ведении находилась компания Eesti Energia говорит, что изменения в сланцевой энергетики предвиделись, но никто не мог спрогнозировать, что ситуация начнет меняться настолько быстро.
”Рост цен был неожиданным, раньше квота на тонну СО2 находилась в промежутке 5-10 евро. Составляя бюджет 2019 года, выяснилось, что тренд уже зашкаливает за 25 евро, и эксперты утверждают, что речь идет о необратимых изменениях”, — сказал Тынисте.
Причем, заверил Тынисте, закрытие электростанций обусловлено не только ценой на СО2, но и долгосрочным планом развития Eesti Energia. ”В условиях нынешней цены им очень трудно работать, ведь действовавшие еще несколько месяцев назад цены помогали им держать станции в работе”.
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