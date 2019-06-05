Бывший министр: перемены в сланцевой энергетике предвиделись, но цена квот пошла вверх слишком быстро

Министр экономики Эстонии Таави Аас, который отвечает в стране за энергетическую политику согласен, что сланцевая энергетика — важная часть всей экономики Ида-Вирумаа и энергосистемы Эстонии. ”Планируем вынести эту тему летом на обсуждение правительства, когда Elering составит отчет с соответствующим анализом. Тогда можно будет принять конкретные решения”, — сказал Аас.

Министр прежнего правительства Юри Ратаса Тоомас Тынисте, в чьем ведении находилась компания Eesti Energia говорит, что изменения в сланцевой энергетики предвиделись, но никто не мог спрогнозировать, что ситуация начнет меняться настолько быстро.

”Рост цен был неожиданным, раньше квота на тонну СО2 находилась в промежутке 5-10 евро. Составляя бюджет 2019 года, выяснилось, что тренд уже зашкаливает за 25 евро, и эксперты утверждают, что речь идет о необратимых изменениях”, — сказал Тынисте.

Причем, заверил Тынисте, закрытие электростанций обусловлено не только ценой на СО2, но и долгосрочным планом развития Eesti Energia. ”В условиях нынешней цены им очень трудно работать, ведь действовавшие еще несколько месяцев назад цены помогали им держать станции в работе”.