Бывшие управленцы Tallink получили на двоих свыше 1,5 млн евро в качестве выходного пособия

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Коллаж Delfi

Янек Сталмейстер и Андрес Хант, отозванные из правления Tallink в феврале прошлого года, получили 1,512 млн евро в качестве выходного пособия, значится в годовом отчете компании.