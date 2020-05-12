12.05.2020, 18:00
Бывшие управленцы Tallink получили на двоих свыше 1,5 млн евро в качестве выходного пособия(1)
Янек Сталмейстер и Андрес Хант, отозванные из правления Tallink в феврале прошлого года, получили 1,512 млн евро в качестве выходного пособия, значится в годовом отчете компании.
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