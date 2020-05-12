Бывшие управленцы Tallink получили на двоих свыше 1,5 млн евро в качестве выходного пособия

Tallink отмечает в отчете, что в случае прекращения договора со стороны совета концерна, у членов правления есть право на компенсацию.

По состоянию на 31 декабря 2018 года максимальная сумма таких компенсаций составляла 2,394 млн евро (в 2017 году - 2,268 млн евро).

В феврале 2019 года совет Tallink Grupp отозвал Янека Сталмейстера и Андреса Хунта из правления. Исходя из прекращения договора им была выплачена компенсация в общей сумме 1, 512 млн евро.

В феврале 2019 года максимальная сумма компенсации составляла 882 000 евро, говорится в докладе.

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