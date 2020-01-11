Бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли объявили банкротом. У него нет ни имущества, ни работы

По данным газеты Äripäev, Мутли задолжал не менее 100 000 евро, у него нет имущества и работы, пишет rus.err.ee.

В 2017 году Яанус Мутли проходил по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара. Мутли находился под следствием в связи с двумя информационными кампаниями Таллинна — проводившимися во второй половине 2013 года кампанией по обновлению игровых площадок в детских садах и кампании по реновации стадиона Хийу.