Бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли объявили банкротом. У него нет ни имущества, ни работы

По данным сайта официальных объявлений, 9 января Харьюский уездный суд рассмотрел дело о банкротстве Яанус Мутли. На банкротство бывшего вице-мэра Таллинна подала фирма Merkem Invest OÜ еще в октябре прошлого года.
По данным газеты Äripäev, Мутли задолжал не менее 100 000 евро, у него нет имущества и работы, пишет rus.err.ee.
В 2017 году Яанус Мутли проходил по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара. Мутли находился под следствием в связи с двумя информационными кампаниями Таллинна — проводившимися во второй половине 2013 года кампанией по обновлению игровых площадок в детских садах и кампании по реновации стадиона Хийу.
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