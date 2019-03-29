Бюро с полным обслуживанием и сoworking-офисами Workland Maakri откроет свои двери летом 2019 года

Workland Maakri, как и открывшийся в августе прошлого года центр Workland Vabaduse, будет базироваться на концепции совместной работы (coworking), предлагая на площади около 800 квадратных метров не только приватные офисные помещения и залы для совещаний с полный спектром услуг, но и рабочие места в открытых зонах для совместной работы.

Историческое производственное здание будет полностью реновировано с соблюдением соответствующего зданию индустриального дизайна, в том числе в здании будут установлены новые системы отопления и охлаждения. К расположенному в центре города зданию имеется удобный доступ как на общественном транспорте, так и на автомобиле, в округе имеется множество возможностей для парковки. После открытия нового центра еще больше внимания будет уделяться созданию и поддержке сообщества внутри и между центрами.

”Каждый наш центр имеет определенную особенность — Workland Maakri является уникальным зданием индустриального стиля в самом сердце Таллинна. Несмотря на особенности наших центров, главной целью является поддерживание высокого качества обслуживания и рабочей среды во всех центрах”, — говорит директор по развитию Workland Grupp Игорь Белобородов.