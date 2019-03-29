Бюро с полным обслуживанием и сoworking-офисами Workland Maakri откроет свои двери летом 2019 года

Workland Grupp, которая оказывает услуги по придоставлению бюро с полным обслуживанием и сoworking-офисов по всей Прибалтике, приступила к строительству своего третьего центра в таллинском квартале Maakri. Новый центр расположится в историческом здании бывшего завода по адресу Maakri 25 и откроется летом 2019 года. Процесс предварительной продажи начался.
Workland Maakri, как и открывшийся в августе прошлого года центр Workland Vabaduse, будет базироваться на концепции совместной работы (coworking), предлагая на площади около 800 квадратных метров не только приватные офисные помещения и залы для совещаний с полный спектром услуг, но и рабочие места в открытых зонах для совместной работы.
Историческое производственное здание будет полностью реновировано с соблюдением соответствующего зданию индустриального дизайна, в том числе в здании будут установлены новые системы отопления и охлаждения. К расположенному в центре города зданию имеется удобный доступ как на общественном транспорте, так и на автомобиле, в округе имеется множество возможностей для парковки. После открытия нового центра еще больше внимания будет уделяться созданию и поддержке сообщества внутри и между центрами.
”Каждый наш центр имеет определенную особенность — Workland Maakri является уникальным зданием индустриального стиля в самом сердце Таллинна. Несмотря на особенности наших центров, главной целью является поддерживание высокого качества обслуживания и рабочей среды во всех центрах”, — говорит директор по развитию Workland Grupp Игорь Белобородов.
”Новое поколение, которое выходит на рынок труда, несет с собой потребность в переменах и на рынке коммерческих площадей: быстро растет спрос на гибкие и вдохновляющие офисные помещения, и мы постоянно вносим изменения в свои центры, следуя тренду. Сегодня у нас успешно работают пять центров в Таллинне, Риге и Вильнюсе, и мы уже утвердили бюджет в 4,5 миллиона евро с целью открыть к 2020 году десять центров по всей Прибалтике”, — говорит Индрек Хяяль (Indrek Hääl), основатель и председатель правления Workland Grupp.
Компания Workland, основанная в 2016 году, является быстро растущим оператором бюро полного обслуживания и сoworking-офисов, площади которого на сегодняшний день расположены в центрах Таллинна (Hobujaama 4 и Pärnu mnt 12), Вильнюса (Gedimino 20 и Didžioji 18) и Риги (Krišjāņa Valdemāra 21-20). Кроме Workland Maakri, весной откроется Workland Telegraph — второй по счету центр Workland в Риге. Осенью 2020 года Workland откроет свой крупнейший по Таллинну центр Porto Franco в самом приближенном к морю торгово-деловом центре Эстонии. Workland Group принадлежит основателю и генеральному директору компании Индреку Хяяль (Indrek Hääl) и частной венчурной компании Baltcap, управляющей в балтийских странах.