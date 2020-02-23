Бюро недвижимости: квартиры 80-х годов – худшие по качеству

Фирма недвижимости LVM считает, что квартиры, построенные в 80-е годы, являются плохими по качеству и ценятся даже меньше ”хрущёвок”, построенных в 60-е и 70-е, пишут "Деловые ведомости".

”Качество строительства в советское время было невысоким, однако те, кто строили панельные дома в 80-е, очень постарались, чтобы пробить дно в отношении нижней границы человеческих возможностей”, — пишет член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

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