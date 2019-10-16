Бюро данных об отмывании денег взялось за агентства недвижимости

Компании жалуются, что поставлены в сложное положение — они вынуждены проверять историю и происхождение клиентов, однако средств и прав для этого у них недостаточно.

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обязывает, в числе прочих, также и маклеров недвижимости заниматься проверкой данных своих клиентов. На соответствие этому требованию Бюро данных об отмывании денег проверило такие агентства как 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara.

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