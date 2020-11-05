Бюджет Таллинна поступил в горсобрание: какие у города основные статьи расходов?

”Несмотря на снижение доходов городской казны, консервативная бюджетная политика, которой придерживался Таллинн до сих пор, позволяет запланировать на следующий год необходимые средства для покрытия расходов, обеспечивающих бесперебойное оказание общественных услуг, наращивая при этом объемы инвестиций. В том числе, и с целью оживления экономики”, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

”Наибольшие инвестиции будут направлены на строительство дорог, в сферу образования и на городской транспорт. Учитывая нынешнюю сложную эпидемическую ситуацию, мы расширяем временные и постоянные меры поддержки, направленные на нуждающихся горожан. На следующий год мы предусмотрели резервные средства в объеме одного миллиона евро на покрытие расходов, связанных с предотвращением распространения вируса Covid-19. Мы уделим должное внимание благоустройству города в целом — уборке дорог, содержанию зеленых зон и озеленению”, — добавил Кылварт.

По словам мэра, как и в этом году, для покрытия инвестиций Таллинн задействует кредитные средства в объеме до 70 млн евро.

”Также мы направим на покрытие расходов и накопленные в хорошие времена резервные средства в объеме до 21,8 млн евро, при этом долговая нетто-нагрузка города составит 35,5 процентов. Это вдвое меньше, чем разрешенный на сегодня 80-процентный уровень кредитной нагрузки”, — пояснил Михаил Кылварт.

Фактическая потребность в предусмотренном для покрытия инвестиций займе будет зависеть от поступлений доходов на протяжении следующего года, от остатка ликвидных средств города, а также от внедрения запланированных инвестиций.

Доходы города уменьшатся в общей сложности на один процент: снизятся как поступления подоходного налога физических лиц и объем пособий, так и поступления земельного налога и доходов от дивидендов. Одна из ключевых причин сокращения поступлений основного источника дохода города — подоходного налога — обусловленное кризисом снижение числа получающих доходы лиц в текущем году.

”Мы исходим из консервативного прогноза, согласно которому число получателей доходов в 2021 году не увеличится”, — добавил мэр.