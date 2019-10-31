Бюджет столицы Эстонии в 2020 год вырастет на четверть

”Со следующей осени предусматривается выделение компенсации на оплату питания таллиннских малышей, посещающих частные детские сады. Это сделано чтобы поддержать родителей, которые, исходя из особенностей и потребностей своих детей вынуждены искать подходящую учебную среду, — подчеркнул Кылварт. — В то же время мы хотим поддержать в большем, чем прежде, объеме программы, направленные против травли в школах. К этой проблеме следует проявлять нулевую терпимость. На осуществление различных программ предотвращения и прекращения травли в школах запланировано более 50 000 евро”.
По сравнению с первоначальным городским бюджетом этого года, в следующем году на сферу образования будет выделено на 3,2% больше, рост инвестиций составит 10%.
Приоритетами в области ремонта дорог и улиц станет ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, на эти цели запланировано выделить 8 миллионов евро, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. В общей сложности город инвестирует в эту сферу около 70 миллионов евро. В числе прочего будет продолжено строительство велосипедно-пешеходных дорожек и оздоровительных троп — запланирован второй этап строительства велосипедно-пешеходной дорожки на Вильяндиском шоссе, дорожка на улице Хоолдекоду, а также строительство дорожки, которая объединит улицу Фильтри с Кадриоргом и терминалом Юлемисте. В общей сложности в строительство дорожек планируется вложить 6,2 миллиона евро. Также планируется строительство пешеходных туннелей под железнодорожными переездами, например, на улице Эндла, на станции Пяэскюла, на Палдиском шоссе, а также между улицами Котка и Техника.
В области благоустройства продолжится приведение в порядок парков и озеленений, на это предусмотрено выделение трех миллионов евро. Также в городских районах продолжится развитие общинного земледелия. Расходы в области благоустройства возрастут по сравнению с первоначальным бюджетом этого года на 15,3%, а инвестиции — примерно на 25%.
Объемными инвестиционными проектами станут работы по развитию Таллиннского городского театра, предусматривающие выделение 5,7 миллиона евро. В связи с проведением основательной перестройки театрального квартала Таллиннского городского театра, работа театра будет осуществляться в центре ”Сальме”. Для этого культурный центр необходимо провести реконструкцию, на эти цели в бюджете запланировано выделить 800 000 евро.
Для строительства Долины тигров в Таллиннском зоопарке запланировано выделить 1,5 миллиона евро, инвестиции в Таллиннский ботанический сад составят 5,5 миллиона евро, что включает реконструкцию пальмового дома и строительные работы в административном здании.
Меньшие инвестиции запланированы и во всех других городских сферах деятельности.
Вся семья прокурора погибла в огне
"Слишком европейский" армянский сыр не пускают в Россию
Источник рассказал иную версию гибели призывника в Козельске
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи