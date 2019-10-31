Бюджет столицы Эстонии в 2020 год вырастет на четверть

Таллиннская горуправа представила сегодня горсобранию проект столичного бюджета на 2020 год, его общий объем составит 823 миллиона евро, передает Раэпресс. В сравнении с 2017 годом, объем бюджета следующего года возрос на четверть, или 25%.
Мэр Михаил Кылварт сообщил, что городской бюджет следующего года нацелен на улучшение благополучия горожан, чтобы каждый житель столицы ощутил влияние городского бюджета на свою жизнь. ”Это означает, что в городском бюджете возрос объем относительно незаметных строк — таких как ремонт тротуаров и внутриквартальных дорог, уборка снега и дорог или уличное освещение, детские площадки, учитывающие нужды детей с особыми потребностями, установка урн с возможностью сортировки отходов в городской среде и многие другие мелочи, делающие жизнь горожанина более удобной”, — сказал мэр.
”В новом году горуправа приступит к разработке принципов того, как горожане могли бы поучаствовать в формировании бюджета на 2021 год. Так, в будущем, например, жители каждого района города могли бы выбрать приоритетный объект, в который город будет инвестировать, — сказал Кылварт. — Таллинн еще в 2014 году инициировал проект вовлечения, или ”Позитивную программу Таллинна”, благодаря чему были собраны предложения таллинцев об улучшении городской среды. Реализация вовлекающего горожан бюджета стала бы следующим этапом развития позитивной программы”.
В области социального обеспечения городской бюджет предусматривает социальное благополучие и возможности активной общественной жизни для горожан, принадлежащих к различным целевым группам. Расходы на деятельность в сфере социального обеспечения и здравоохранения предусмотрены в объеме 67 миллионов евро, инвестировать планируется 11 миллионов евро. Так, предусмотрено оказание услуг и поддержки семьям с детьми, пожилым, людям с особыми потребностями и другим нуждающимся в помощи. ”Важно подчеркнуть рост зарплат работников сферы социальной опеки на 20 процентов, — сказал Кылварт. — Поскольку на государственном уровне не решен вопрос оказания сестринских услуг в крупных домах призрения, мы будем финансировать из городского бюджета услуги сестринского ухода на дому как для хронических больных, так и для клиентов Ируского попечительского дома”.
”В следующем году в два раза будет увеличен объем оказания услуги опорного лица для взрослых с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, а часовая стоимость услуги возрастет с 6 до 10 евро. Это будет сделано, чтобы необходимая людям услуга была доступна, а опорным лицам была бы обеспечена конкурентоспособная зарплата. На услугу опорного лица детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности мы запланировали в бюджете более 2 миллионов евро, эта сумма частично будет покрыта за счет освободившихся в результате прекращения вещания Таллиннского телевидения средств”, — пояснил мэр.
В сравнении с первоначальным городским бюджетом на 2019 год, рост расходов на область здравоохранения увеличится в будущем году на 13,7%, на сферу социального обеспечения — на 11%, инвестиции в этих сферах возрастут соответственно на 142% и 170%.
В следующем году постепенно будут приведены в порядок и реконструированы игровые площадки по всему городу, чтобы создать условия для развития и игр, подходящие детям с особыми потребностями и их семьям — в бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 миллиона евро.
Расходы на сферу образования составят 40% от общего объема городского бюджета или около 263 миллионов евро вместе с государственными субсидиями. Инвестиции в сфере образования составят около 49 миллионов евро. В следующем году завершится ремонт крупнейших в Эстонии школ для детей с особыми потребностями — полная реновация Тондиской основной школы и ремонт Ласнамяэской основной школы. Также приступят к реконструкции Таллиннской Артеской гимназии и к подготовке полной реновации Мустамяэской гимназии. Начнется и строительство спортивного здания Ныммеской гимназии. В общей сложности реновация начнется в будущем году в 13 школах и детских садах.
”Со следующей осени предусматривается выделение компенсации на оплату питания таллиннских малышей, посещающих частные детские сады. Это сделано чтобы поддержать родителей, которые, исходя из особенностей и потребностей своих детей вынуждены искать подходящую учебную среду, — подчеркнул Кылварт. — В то же время мы хотим поддержать в большем, чем прежде, объеме программы, направленные против травли в школах. К этой проблеме следует проявлять нулевую терпимость. На осуществление различных программ предотвращения и прекращения травли в школах запланировано более 50 000 евро”.
По сравнению с первоначальным городским бюджетом этого года, в следующем году на сферу образования будет выделено на 3,2% больше, рост инвестиций составит 10%.
Приоритетами в области ремонта дорог и улиц станет ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, на эти цели запланировано выделить 8 миллионов евро, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. В общей сложности город инвестирует в эту сферу около 70 миллионов евро. В числе прочего будет продолжено строительство велосипедно-пешеходных дорожек и оздоровительных троп — запланирован второй этап строительства велосипедно-пешеходной дорожки на Вильяндиском шоссе, дорожка на улице Хоолдекоду, а также строительство дорожки, которая объединит улицу Фильтри с Кадриоргом и терминалом Юлемисте. В общей сложности в строительство дорожек планируется вложить 6,2 миллиона евро. Также планируется строительство пешеходных туннелей под железнодорожными переездами, например, на улице Эндла, на станции Пяэскюла, на Палдиском шоссе, а также между улицами Котка и Техника.
В области благоустройства продолжится приведение в порядок парков и озеленений, на это предусмотрено выделение трех миллионов евро. Также в городских районах продолжится развитие общинного земледелия. Расходы в области благоустройства возрастут по сравнению с первоначальным бюджетом этого года на 15,3%, а инвестиции — примерно на 25%.
Объемными инвестиционными проектами станут работы по развитию Таллиннского городского театра, предусматривающие выделение 5,7 миллиона евро. В связи с проведением основательной перестройки театрального квартала Таллиннского городского театра, работа театра будет осуществляться в центре ”Сальме”. Для этого культурный центр необходимо провести реконструкцию, на эти цели в бюджете запланировано выделить 800 000 евро.
Для строительства Долины тигров в Таллиннском зоопарке запланировано выделить 1,5 миллиона евро, инвестиции в Таллиннский ботанический сад составят 5,5 миллиона евро, что включает реконструкцию пальмового дома и строительные работы в административном здании.
Меньшие инвестиции запланированы и во всех других городских сферах деятельности.
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