Бюджет столицы Эстонии в 2020 год вырастет на четверть

В области социального обеспечения городской бюджет предусматривает социальное благополучие и возможности активной общественной жизни для горожан, принадлежащих к различным целевым группам. Расходы на деятельность в сфере социального обеспечения и здравоохранения предусмотрены в объеме 67 миллионов евро, инвестировать планируется 11 миллионов евро. Так, предусмотрено оказание услуг и поддержки семьям с детьми, пожилым, людям с особыми потребностями и другим нуждающимся в помощи. ”Важно подчеркнуть рост зарплат работников сферы социальной опеки на 20 процентов, — сказал Кылварт. — Поскольку на государственном уровне не решен вопрос оказания сестринских услуг в крупных домах призрения, мы будем финансировать из городского бюджета услуги сестринского ухода на дому как для хронических больных, так и для клиентов Ируского попечительского дома”.

”В следующем году в два раза будет увеличен объем оказания услуги опорного лица для взрослых с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, а часовая стоимость услуги возрастет с 6 до 10 евро. Это будет сделано, чтобы необходимая людям услуга была доступна, а опорным лицам была бы обеспечена конкурентоспособная зарплата. На услугу опорного лица детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности мы запланировали в бюджете более 2 миллионов евро, эта сумма частично будет покрыта за счет освободившихся в результате прекращения вещания Таллиннского телевидения средств”, — пояснил мэр.

В сравнении с первоначальным городским бюджетом на 2019 год, рост расходов на область здравоохранения увеличится в будущем году на 13,7%, на сферу социального обеспечения — на 11%, инвестиции в этих сферах возрастут соответственно на 142% и 170%.

В следующем году постепенно будут приведены в порядок и реконструированы игровые площадки по всему городу, чтобы создать условия для развития и игр, подходящие детям с особыми потребностями и их семьям — в бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 миллиона евро.

Расходы на сферу образования составят 40% от общего объема городского бюджета или около 263 миллионов евро вместе с государственными субсидиями. Инвестиции в сфере образования составят около 49 миллионов евро. В следующем году завершится ремонт крупнейших в Эстонии школ для детей с особыми потребностями — полная реновация Тондиской основной школы и ремонт Ласнамяэской основной школы. Также приступят к реконструкции Таллиннской Артеской гимназии и к подготовке полной реновации Мустамяэской гимназии. Начнется и строительство спортивного здания Ныммеской гимназии. В общей сложности реновация начнется в будущем году в 13 школах и детских садах.