Бюджет Ласнамяэ на 2021 год: инвестиции в стратегию будущего

”В следующем году в Ласнамяэ произойдут кардинальные изменения, которых ждали годами и вот время пришло: в виде парка Тондираба будет завершен очередной этап создания ”зеленого коридора” Ласнамяэ, начнется проектирование Таллиннской больницы на Паэвялья, начнутся подготовительные работы по приведению в порядок Петербургского шоссе и строительству продления Мустакиви теэ и первого этапа Раху теэ”, — прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Эти крупные и ряд более мелких инвестиций помогут сделать наш район более сплоченным, дружелюбным и зеленым местом для жизни”, — отметил Владимир Свет.

Самая крупная инвестиция в развитие Ласнамяэ в следующем году — строительство парка Тондираба. Парк Тондираба является частью зеленого коридора Ласнамяэ, где будет создана зеленая зона площадью 23 га с различными возможностями для отдыха. В городском бюджете также предусмотрено соединение будущего парка велосипедными и пешеходными дорожками с парком Тондилоо с восточной стороны и улицей Валге с западной.

Помимо Тондираба, будут обустроена зеленая зона у Маарьямяэского глинта, сквер у центра культуры ”Линдакиви” и лесопарк Сели. В последнем будет создана игровая площадка для всей семьи. На месте бывшей гимназии Пэкааре на улице Пунане построят новую детскую площадку и место для выгула собак. Также будут реконструированы детские площадки в парках Кивила и Вормси, а в районе Махтра будет создана новая площадка для выгула собак.

Начнется проектирование Таллиннской больницы: в будущем, помимо больницы, поликлиники и других вспомогательных учреждений больницы, на пустыре Пяэвялья будут созданы новые зеленые зоны и соответствующая инфраструктура. Всю дорожную сеть вокруг будущей больницы обновят ​​с точки зрения пешеходов, велосипедистов, пользователей общественного транспорта и водителей. Проект больницы также предусматривает строительство новой соединительной дороги между Нарвским шоссе и Мустакиви теэ.

Запланированы и обширные дорожные инвестиции: планируется реконструкция Петербургского шоссе и строительство продолжения дороги от Мустакиви теэ до Пирита-Козе, а также начнется капитальная реконструкция улицы Выйдуйооксу. Помимо этого начнется также строительство первого этапа Раху теэ, в результате чего будет создана новая соединительная дорога между развязкой Вяо и Уссимяэ теэ. Последняя будет реконструирована, чтобы сделать ее более удобной для велосипедистов и пешеходов.