Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее

Министр финансов Мартин Хельме, говоря на пресс-конференции правительства о зарплатах бюджетников, оптимизма не излучал. "Мы не говорим о сокращениях работников и урезании зарплат, но мы не можем ничего радостного сказать о росте зарплат в общественном секторе", — сказал Хельме, хотя вопрос повышения окладов окончательно в министерстве не похоронили.

Министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что начавшиеся во вторник переговоры по бюджету следующего года проходят довольно напряженно. По ее словам, последние три года зарплата учителей росла на сто евро в год. Министерство не хотело бы отказываться от своих амбициозных планов, но вырастут ли оклады педагогов в следующем году Репс сказать не смогла.

То же самое относится и к работникам структур Министерства внутренних дел: полицейским, спасателям и др. "Вырастут зарплаты или нет мы сейчас сказать не можем", — сообщил пресс-секретарь МВД.

Министр культуры Тынис Лукас отметил как позитивный момент то, что зарплаты в его ведомстве не сократятся.

Но есть две сферы, работники которых могут надеется на прибавку к окладам, — это военные и медики.