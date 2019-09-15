15.09.2019, 08:31

Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее

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Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
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Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее
Karl Alfred Baumeister, Kaitsevägi

Государственный бюджет следующего года настолько напряженный, что учителям, работникам культуры и полицейским повышение зарплат, скорее всего, не светит. Зато, как ожидается, военные и медработники получат прибавку.

Министр финансов Мартин Хельме, говоря на пресс-конференции правительства о зарплатах бюджетников, оптимизма не излучал. "Мы не говорим о сокращениях работников и урезании зарплат, но мы не можем ничего радостного сказать о росте зарплат в общественном секторе", — сказал Хельме, хотя вопрос повышения окладов окончательно в министерстве не похоронили.

Министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что начавшиеся во вторник переговоры по бюджету следующего года проходят довольно напряженно. По ее словам, последние три года зарплата учителей росла на сто евро в год. Министерство не хотело бы отказываться от своих амбициозных планов, но вырастут ли оклады педагогов в следующем году Репс сказать не смогла.

То же самое относится и к работникам структур Министерства внутренних дел: полицейским, спасателям и др. "Вырастут зарплаты или нет мы сейчас сказать не можем", — сообщил пресс-секретарь МВД.

Министр культуры Тынис Лукас отметил как позитивный момент то, что зарплаты в его ведомстве не сократятся.

Но есть две сферы, работники которых могут надеется на прибавку к окладам, — это военные и медики.

Карин Кивипыльд из отдела по связям с общественностью Минобороны напомнила, что в программе развития гособороны оговорено, что средняя зарплата военных действительной службы должна быть по меньшей мере на 30 процентов выше средней по Эстонии. Поэтому фонд зарплаты этой категории военных в будущем году будет увеличен более чем на 5 процентов. Правда, сказанное не относится к другим работникам министерства.

Что касается медиков, то в коллективном договоре, подписанном в прошлом году, зафиксировано, что их зарплаты будут повышены как в 2019, так и в 2010 году: увеличиваются доплаты за работу в ночное время и на выходных, а также дополнительные отпуска. Для финансирования данных договоренностей деньги у Больничной кассы есть.

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