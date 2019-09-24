24.09.2019, 17:40

Бюджет-2020: увеличена минимальная зарплата учителей и расходы на изучение эстонского


rus.delfi.ee
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Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Esimene koolipäev Tallinna 21. KoolisFoto: Tiit Blaat

Бюджет будущего года учитывает интересы учителей и преподавателей вузов, дополнительные средства будут выделены на обучение эстонскому языку и науку, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

Бюджетом министерства образования и науки на 2020 год предусмотрено повышение зарплат учителей и преподавателей. Во многих группах детских садов и начальных классах общеобразовательных школ появятся дополнительные эстоноязычные учителя и воспитатели. Финансирование науки не ограничится поддержанием прежнего уровня, планируется повышение.

“Решения, принятые в бюджете на следующий год, к счастью подтверждают то, что именно образование - эта та сфера, в которой наша страна находится в мире на очень высокой позиции, и она остается в приоритете даже в случае ограниченных возможностей бюджета”, - сказала министр Майлис Репс.

В следующем году планируется расширить прошлогоднее начинание, оказавшееся очень успешным, в рамках которого в русскоязычных группах детских садов появились дополнительные эстоноязычные воспитатели. Если в прошлом учебном году в проекте участвовали 53 группы детского сада, то к 2020 году такая возможность появится в 150 группах детских садов, а также во многих первых классах общеобразовательных школ. На эти цели будет выделено 3 миллиона евро. В перспективе планируется обеспечить такую возможность во всех русскоязычных группах и начальных классах. Таким образом эта инициатива уже вышла за пределы проекта: местные самоуправления теперь и в дальнейшем смогут при поддержке государства покрыть затраты на рабочую силу и ее обучение, а также на учебные материалы.

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В 2020 году минимальный размер оплаты труда учителей вырастет на 65 евро и вместо прежних 1250 евро будет составлять 1315 евро. В 2020 году государство выделит содержателям школ для обеспечения минимальной зарплаты на 17% больше средств, а средняя зарплата учителей составит 1540 евро.

Также государство продолжит оказывать поддержку местным самоуправлениям в размере 15 миллионов евро для того, чтобы средний размер зарплат воспитателей детских садов оставался на том же уровне, что и минимальная зарплата школьных учителей. Последовательная работа над тем, чтобы помимо роста зарплат привлекать внимание общественности к важности работы учителя принесла и определенные результаты - исследования показывают, что за последние пять лет количество учителей, которые чувствуют, что их труд ценится, удвоилось.

В бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные 5 миллионов евро и для сферы высшего образования. На эти средства планируется оказать содействие преемственности в академической среде и обеспечению конкурентоспособности зарплат преподавателей. При помощи дополнительных средств появится возможность увеличить зарплаты преподавателей как минимум на 5%, так же как и зарплаты учителей.

Доля финансирования НИОКР в бюджете вырастет с 0,71% до 0,74% от ВВП. Финансирование из госбюджета в будущем году по сравнению с нынешним вырастет почти на 16 миллионов евро (средства будут выделены из бюджетов нескольких министерств). Базовое финансирование исследовательской деятельности и науки в сумме вырастет на 5,3 миллиона евро. На финансирование науки в государственном бюджете предусмотрено 216 миллионов евро.

Бюджетные средства будут направлены на обеспечение безопасной среды в школах, цифровую революцию и молодежную работу

В новом году планируется обновление школьной ИТ-инфраструктуры, закупка цифровых устройств, создание цифровых учебных материалов и повышение цифровой компетенции пользователей. В 164 общеобразовательных школах и профессиональных училищах будут обновлены или созданы локальные сети, в 2021-2022 годах обновление инфраструктуры планируется и в остальных учебных заведениях. У всех учащихся общеобразовательных школ имеется доступ к цифровым учебникам. В профессиональных училищах будет запущен пилотный проект “ИТ-Академия”, для того, чтобы привести образование в соответствие с потребностями рынка труда в ИТ-сфере и поспособствовать продолжению обучения выпускников училищ в вузах. Всего в деятельность в рамках цифровой революции будет инвестировано 14,9 миллионов евро.

Более чем на треть увеличится финансирование программ, направленных на создание безопасной школьной среды - в сумме на эти цели будет выделено более 500 000 евро. Школы смогут выбирать подходящую программу, направленную на предотвращение школьной травли, из семи разных программ.

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Также будет создана возможность для разработки умных решений в сфере работы с молодежью, которые будут направлены на решение актуальных проблем - предотвращение социальной отверженности и развитие услуг для молодежи. Объем тура ходатайств составляет 1,7 миллиона евро. Также будет продолжено оказание поддержки со стороны государства для расширения возможностей образования и деятельности по интересам, на эти цели будет выделено дополнительно 15 миллионов евро в год.

Государство поддержит обучение эстонскому языку в школах за рубежом, а также Всемирную школу, в которой учится почти 200 детей из 20 стран. Также будет продолжена работа над расширением электронных возможностей для изучения эстонского языка, а также преподаванию эстонского языка и культуры в зарубежных вузах: эстонский язык и культуру преподает в вузах более чем 30 иностранных государств около сотни учителей и пятидесяти лекторов. На эти цели в бюджете предусмотрены средства в размере 0,9 миллионов евро.

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