Бюджет-2020: увеличена минимальная зарплата учителей и расходы на изучение эстонского

Также государство продолжит оказывать поддержку местным самоуправлениям в размере 15 миллионов евро для того, чтобы средний размер зарплат воспитателей детских садов оставался на том же уровне, что и минимальная зарплата школьных учителей. Последовательная работа над тем, чтобы помимо роста зарплат привлекать внимание общественности к важности работы учителя принесла и определенные результаты - исследования показывают, что за последние пять лет количество учителей, которые чувствуют, что их труд ценится, удвоилось.

В бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные 5 миллионов евро и для сферы высшего образования. На эти средства планируется оказать содействие преемственности в академической среде и обеспечению конкурентоспособности зарплат преподавателей. При помощи дополнительных средств появится возможность увеличить зарплаты преподавателей как минимум на 5%, так же как и зарплаты учителей.

Доля финансирования НИОКР в бюджете вырастет с 0,71% до 0,74% от ВВП. Финансирование из госбюджета в будущем году по сравнению с нынешним вырастет почти на 16 миллионов евро (средства будут выделены из бюджетов нескольких министерств). Базовое финансирование исследовательской деятельности и науки в сумме вырастет на 5,3 миллиона евро. На финансирование науки в государственном бюджете предусмотрено 216 миллионов евро.

Бюджетные средства будут направлены на обеспечение безопасной среды в школах, цифровую революцию и молодежную работу

В новом году планируется обновление школьной ИТ-инфраструктуры, закупка цифровых устройств, создание цифровых учебных материалов и повышение цифровой компетенции пользователей. В 164 общеобразовательных школах и профессиональных училищах будут обновлены или созданы локальные сети, в 2021-2022 годах обновление инфраструктуры планируется и в остальных учебных заведениях. У всех учащихся общеобразовательных школ имеется доступ к цифровым учебникам. В профессиональных училищах будет запущен пилотный проект “ИТ-Академия”, для того, чтобы привести образование в соответствие с потребностями рынка труда в ИТ-сфере и поспособствовать продолжению обучения выпускников училищ в вузах. Всего в деятельность в рамках цифровой революции будет инвестировано 14,9 миллионов евро.

Более чем на треть увеличится финансирование программ, направленных на создание безопасной школьной среды - в сумме на эти цели будет выделено более 500 000 евро. Школы смогут выбирать подходящую программу, направленную на предотвращение школьной травли, из семи разных программ.

Также будет создана возможность для разработки умных решений в сфере работы с молодежью, которые будут направлены на решение актуальных проблем - предотвращение социальной отверженности и развитие услуг для молодежи. Объем тура ходатайств составляет 1,7 миллиона евро. Также будет продолжено оказание поддержки со стороны государства для расширения возможностей образования и деятельности по интересам, на эти цели будет выделено дополнительно 15 миллионов евро в год.

Государство поддержит обучение эстонскому языку в школах за рубежом, а также Всемирную школу, в которой учится почти 200 детей из 20 стран. Также будет продолжена работа над расширением электронных возможностей для изучения эстонского языка, а также преподаванию эстонского языка и культуры в зарубежных вузах: эстонский язык и культуру преподает в вузах более чем 30 иностранных государств около сотни учителей и пятидесяти лекторов. На эти цели в бюджете предусмотрены средства в размере 0,9 миллионов евро.