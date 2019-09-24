24.09.2019, 17:54

Бюджет-2020: рост пенсий вместе с индексацией составит 45 евро. Но только с апреля

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rus.delfi.ee
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Бюджет-2020: рост пенсий вместе с индексацией составит 45 евро. Но только с апреля
Foto: Ilmar Saabas

На сегодняшнем заседании правительство пришло к соглашению о том, что пенсии по старости повысятся с 1 апреля 2020 года с ежегодной индексацией на 45 евро. В 2020 году внеочередное повышение пенсий обойдется государству в 20,8 млн евро. Повышение пенсий продолжится и в последующие годы.

”Внеочередной рост пенсий — четко сформулированный в коалиционном соглашении приоритет, направленный на поддержку наших пожилых людей и обеспечение достойной старости для всех жителей Эстонии. Мне приятно, что с государственным бюджетом на 2020 год мы сможем дать пенсионерам вместе с индексацией пенсий с 1 апреля самый большой за 12 лет рост пенсий. Конечно, мы считаем важным продолжить повышение пенсий и в последующие годы, и мы вернемся весной к этим дискуссиям и найдем ресурсы для этого при обсуждении стратегии государственного бюджета”, — пояснил премьер-министр Юри Ратас.

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”Благодаря внеочередному повышению пенсий мы можем помочь улучшить экономическое положение одной из групп, наиболее подверженных риску бедности. Считаю важным, что внеочередное повышение пенсий ускорит их повышение и в последующие годы после ежегодной индексации”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В следующем году вместе с индексацией пенсий по старости и внеочередным повышением пенсий пенсии повысятся на 45 евро, после чего базовая часть поднимется еще на 7 евро после индексации. Повышение пенсионной базы в качестве компонента солидарности затронет в 2020 году около 330 000 человек, включая пенсионеров по старости и пенсионеров, которые потеряли кормильца. По сравнению с первоначально запланированным дополнительным освобождением от налогов внеочередное повышение пенсий принесет пользу всем пенсионерам.

Уровень относительной бедности среди пожилых людей в Эстонии был самым высоким в Европейском Союзе за последние годы. Граница относительной бедности в 2017 году была 523 евро в месяц и ниже средней пенсии по старости в размере 483,24 евро, которая увеличилась на 8,4% с 1 апреля 2019 года. По данным департамента статистики, в Эстонии в 2017 году в относительной бедности жили 47,5% людей.

Относительная бедность пожилых людей обусловлена как низким доходом, так и неравным распределением доходов в обществе. В 2018 году средняя пенсия по старости была 446,5 евро, что составляет 41% от средней месячной нетто-зарплаты, которая составляла 1100 евро.

Программа действий правительства нацелена на внеочередное повышение пенсий для улучшения благосостояния и благополучия пожилых людей, а также для того, чтобы способствовать социальной сплоченности.

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