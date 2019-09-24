Бюджет-2020: рост пенсий вместе с индексацией составит 45 евро. Но только с апреля

”Внеочередной рост пенсий — четко сформулированный в коалиционном соглашении приоритет, направленный на поддержку наших пожилых людей и обеспечение достойной старости для всех жителей Эстонии. Мне приятно, что с государственным бюджетом на 2020 год мы сможем дать пенсионерам вместе с индексацией пенсий с 1 апреля самый большой за 12 лет рост пенсий. Конечно, мы считаем важным продолжить повышение пенсий и в последующие годы, и мы вернемся весной к этим дискуссиям и найдем ресурсы для этого при обсуждении стратегии государственного бюджета”, — пояснил премьер-министр Юри Ратас.

”Благодаря внеочередному повышению пенсий мы можем помочь улучшить экономическое положение одной из групп, наиболее подверженных риску бедности. Считаю важным, что внеочередное повышение пенсий ускорит их повышение и в последующие годы после ежегодной индексации”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В следующем году вместе с индексацией пенсий по старости и внеочередным повышением пенсий пенсии повысятся на 45 евро, после чего базовая часть поднимется еще на 7 евро после индексации. Повышение пенсионной базы в качестве компонента солидарности затронет в 2020 году около 330 000 человек, включая пенсионеров по старости и пенсионеров, которые потеряли кормильца. По сравнению с первоначально запланированным дополнительным освобождением от налогов внеочередное повышение пенсий принесет пользу всем пенсионерам.