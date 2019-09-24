Бюджет-2020: рост пенсий вместе с индексацией составит 45 евро. Но только с апреля

Уровень относительной бедности среди пожилых людей в Эстонии был самым высоким в Европейском Союзе за последние годы. Граница относительной бедности в 2017 году была 523 евро в месяц и ниже средней пенсии по старости в размере 483,24 евро, которая увеличилась на 8,4% с 1 апреля 2019 года. По данным департамента статистики, в Эстонии в 2017 году в относительной бедности жили 47,5% людей.
Относительная бедность пожилых людей обусловлена как низким доходом, так и неравным распределением доходов в обществе. В 2018 году средняя пенсия по старости была 446,5 евро, что составляет 41% от средней месячной нетто-зарплаты, которая составляла 1100 евро.
Программа действий правительства нацелена на внеочередное повышение пенсий для улучшения благосостояния и благополучия пожилых людей, а также для того, чтобы способствовать социальной сплоченности.
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