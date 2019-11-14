Бюджет-2020: центристы объяснили, почему были отвергнуты все предложения оппозиции

По словам Сарапуу, предложение реформистов сократить расходы госбюджета на 204,4 млн евро не приведет к тому результату, к которому они стремятся – достижению структурного баланса. «Также и с другими поправками, которые предлагали реформисты – выбирались источники покрытия, использование которых невозможно, поскольку данными статьями бюджета просто не было предусмотрено столько средств», - сказала она.

«Бюджет должен быть прежде всего ориентированным на нужды людей, а не на выполнение принципа структурного баланса», - подчеркнула Сарапуу.

«Понятно, что ожидания всегда больше, чем реальные возможности, однако правительство все же нашло способы повысить благосостояние тех, кто наименее защищен, приняв решение о внеочередном повышении пенсий с апреля 2020 года. Предложение оппозиции сделать среднюю пенсию свободной от налогообложения увеличило бы доходы тех пенсионеров, у которых пенсия и так более 500 евро. Правительство же за счет внеочередного поднятия пенсий увеличит ее базовую часть, благодаря чему средняя пенсия вырастет на 45 евро в месяц с учетом индексации. Это повлияет прежде всего на тех, чье пенсия меньше 500 евро», - сказала Сарапуу, отметив, что больше всего критики относительного внеочередного повышения пенсий раздается со стороны именно тех, кто в течение 12 лет не повысил базовую часть пенсии ни на цент.

Сарапуу добавила, что нападки оппозиционных партий не стали для коалиционных партнеров неожиданностью. Однако, по ее словам, бюджет следующего года поможет решить ряд проблем. «Безусловно, необходимо продолжать работу, но, несмотря на сложные бюджетные условия, коалиция сумела распределить бюджетные средства между разными сферами наилучшим образом», - отметила она.