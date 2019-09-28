Бюджет-2020: Больничная касса получит дополнительно 144 млн. В Ида-Вирумаа откроют Центр помощи детям

В государственном бюджете на здравоохранение запланировано около 1,68 миллиардов евро.
С 1 января 2020 года увеличится государственное пособие по уходу за ребенком с ограниченными возможностями. С нового года пособие по уходу за ребенком со средней степенью тяжести недостатка здоровья составит 138 евро, с тяжелой степенью тяжести составит 161 евро и с глубокой степенью тяжести — 241 евро. На эти нужды в бюджете на следующий год запланировано 22,3 миллионов евро, то есть на 9 миллионов евро больше, чем в этом году. В Эстонии проживает около 13 000 детей с ограниченными возможностями. Дополнительная информация (на эстонском языке): https://www.err.ee/910184/puudega-lapse-toetus-touseb-margatavalt
Центр помощи детям появится на востоке Эстонии. Центр помощи детям департамента социального страхования предлагает услугу, направленную на детей, подвергшихся сексуальному насилию или если есть подозрение на сексуальное насилие. На месте работает специалист по защите детей, психолог, врач, сотрудник полиции и другие специалисты. В 2018 году 245 детей получили помощь в центрах помощи детей в Таллинне и Тарту. На открытие Центра помощи детям на востоке Эстонии запланировано 120 000 евро. Дополнительная информация: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/centr-dlya-detey
С апреля 2020 года средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро. Пенсии вырастут с 1 апреля 2020 года. Средний рост пенсий по старости вместе с ежегодной индексацией составит 45 евро. Внеочередное повышение пенсий в 2020 году обойдется государству в 20,8 миллионов евро. Повышение пенсий способствует улучшению экономического положения одной из тех групп, которые наиболее подвержены риску бедности. Повышение базовой части затрагивает почти 330 000 человек, включая не только пенсионеров по старости, но, например, получателей пенсии по случаю потери кормильца. Всего на эти нужды в 2020 году запланировано 1,99 миллиардов евро. Дополнительная информация: https://www.sm.ee/ru/novosti/v-sleduyushchem-godu-pensiya-po-starosti-vyrastet-na-45-evro
Увеличится финансирование услуг помощи жертвам. На увеличение доступности услуг помощи жертвам департамента социального страхования в следующем году будет направлено дополнительно 100 000 евро. Ежегодно государство выделяет на услуги помощи жертвам, предотвращение насилия и на услуги женских опорных центров 2,5 миллионов евро. Любой человек, столкнувшийся с неподобающим обращением; жертва физического, эмоционального или сексуального насилия имеет право на получение помощи. Получить помощь может каждый пострадавший независимо от того известно ли лицо, нанесшее ущерб и заведено ли против него уголовное дело. При желании пострадавший может остаться анонимным. Контакты помощи жертвам: http://www.palunabi.ee/ru и 116006.
Вырастет зарплата работников социального обеспечения, финансируемая из государственного бюджета. Зарплата специалистов по социальной реабилитации, специальному и замещающему уходу вырастит в среднем на 2,5%. Точный рост зарплат устанавливает работодатель, так как денежные средства, предусмотренные на повышение зарплат включены в стоимость финансируемой государством услуги как компонент заработной платы, что касается замещающего ухода, то эти средства будут направлены местным самоуправлениям. На эти нужды в государственном бюджете запланирован 1 миллион евро дополнительных средств.
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Убивает все подряд. Известно, почему шиповник запретили
Чем пахнет у стариков в квартире?