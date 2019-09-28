Бюджет-2020: Больничная касса получит дополнительно 144 млн. В Ида-Вирумаа откроют Центр помощи детям

Находящийся в сфере управления министерства социальных дел бюджет 2020 года составляет 5,88 миллиардов евро. Самый большой бюджет — 2,7 миллиардов евро будут направлены на социальную защиту (в основном на пенсии) и 1,68 миллиардов евро — на здравоохранение. Бюджет семейной политики составляет 774 миллионов евро, а бюджет для рынка труда — приблизительно 675 миллионов евро.

Наиболее важные инвестиции государственного бюджета 2020 года

Увеличится финансирование здравоохранения. В 2020 году бюджет Больничной кассы увеличится почти на 144 миллионов евро из которых примерно 117,2 миллионов евро будет приходиться на большую часть взносов в систему социального обеспечения. Основные сферы на 2020 год включают первичную медицинскую помощь, педиатрию, онкологию и гематологию, и психическое здоровье. На первичном уровне планируется расширить сферу э-консультаций, пересмотреть принципы финансирования и по возможности запустить региональную оплату семейным врачам. Продолжится также рост зарплат работников здравоохранения — государство выделит для этого 50 миллионов евро.

На возмещение расходов на лекарства Больничная касса направит более 180 миллионов евро, что почти на 14 миллионов евро больше, чем в прошлом году. В качестве совершенно новой услуги Больничная касса в 2020 году будет выплачивать резидентам оплату, согласно прогнозам, на это будет выделено около 20 миллионов евро.

Кроме того, государство дополнительно выделит 1 миллион евро на улучшение качества скрининга, включая скрининга на рак и на расширение охвата населения.