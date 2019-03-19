Быстрый рост интернет-покупок в Эстонии продолжается

Принимая во внимание также быстрый рост в течение последних двух лет, который оставался на уровне 30% (в 2016 году рост составил 26%, в 2017 году, соответственно, 30%), то похоже, что совершение онлайн-покупок в Эстонии становятся серьезным трендом. В мире электронная коммерция росла в последние годы в среднем на 15% в год.

Член правления SEB Айнар Леппянен: ”Если в реальном мире человек может одновременно находиться только в одном магазине, то в цифровом пространстве можно находиться сразу у нескольких торговцев одновременно, и за короткое время перемещаться от одного к другому. Для того чтобы покупатель совершил покупку, важно, чтобы среда интернет-магазина была безопасной, простой, быстрой и удобной — это увеличивает вероятность совершения сделки. Важно учитывать опыт работы с клиентом в целом, иными словами — решение возникающих проблем тоже должно быть плавным, быстрым и удобным. Мы рады видеть, что многие торговцы отдают приоритет этим параметрам, и движутся в направлении безопасных и удобных интернет-магазинов. В этом свете растущее число электронной коммерции вполне логично”.

Судя по данным статистики, рост обусловлен не суммами сделок, а их количеством. Если в 2017 году средняя сумма сделки составила 42,60 евро, то в 2018 году размер средней сделки снизился до 39 евро.