Бутылки из-под крепкого алкоголя скоро могут стать залоговой тарой

"В прошлом году [поправки в] Закон о таре и Закон об акцизе на тару, которые предусматривали возможность добровольного присоединения производителей крепкого алкоголя к системе залоговой тары, хотели рассмотреть вместе с [поправками] в Закон об отходах, но эту идею очень сильно притормозили. Однако теперь, исходя из требований евродирективы, поправки во все эти законы будут внесены по отдельности. В законопроекте о [поправках] в Закон о таре это положение опять присутствует, но его принятие зависит от плана работы Рийгикогу. Скорее всего, он включен в план работы парламента на этот год", — сказал Карба.

Банки из-под супа и варенья, напротив, в систему залоговой тары включать не планируют, поскольку супы, варенья и тому подобное содержимое относятся к твердым веществам, которые легко загрязняют автомат для приема залоговой тары. Если в него положить немытые банки, их содержимое может попасть в автомат и сразу вывести его из строя.