09.12.2020, 10:14

Burger King открывает в четверг в самом центре Таллинна новый ресторан

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EST
Burger King открывает в четверг в самом центре Таллинна новый ресторан
Raul Mee

В четверг известная международная сеть ресторанов быстрого питания Burger King откроет в Таллинне, на улице Виру, свой седьмой ресторан в Эстонии.

Открытие нового ресторана, который расположен на первом этаже здания по адресу Виру, 23 (на углу улиц Виру и Айа) состоится в 14 часов.

Burger King напоминает, что в ресторанах сети действуют все введенные в Эстонии в связи с коронавирусом ограничения: 2+2, 50-процентная заполняемость, используется только каждый второй столик и т.д.

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