Burger King открывает в четверг в самом центре Таллинна новый ресторан

Открытие нового ресторана, который расположен на первом этаже здания по адресу Виру, 23 (на углу улиц Виру и Айа) состоится в 14 часов.

Burger King напоминает, что в ресторанах сети действуют все введенные в Эстонии в связи с коронавирусом ограничения: 2+2, 50-процентная заполняемость, используется только каждый второй столик и т.д.