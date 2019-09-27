Burger King наконец приходит в Эстонию. Когда ждать первых ресторанов?

В 2016 году Tallink Grupp открыла первый плавучий ресторан Burger King на пароме, а сегодня подписал соглашение на приобретинее прав на франшизу в сранах Балтии. Страны Балтии сейчас одни из немногих в Европе, где еще нет сети фастфуда Burger King.

Первые рестораны планируется открыть в Эстонии уже этой зимой — ресторан в Таллинне появится еще до конца этого года. В Латвии и ЛИтвее открытие намечено на первую половину 2020 года.

С приходом Burger King Tallink Grupp создаст в трех Балтийских странах около 800 новых рабочих мест. Согласно договору, Tallink будет иметь лицензию на рестораны этой сети в течение 20 лет.