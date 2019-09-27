27.09.2019, 10:15

Burger King наконец приходит в Эстонию. Когда ждать первых ресторанов?

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rus.delfi.ee
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Burger King наконец приходит в Эстонию. Когда ждать первых ресторанов?
Foto: Arnd Wiegmann, Reuters

Вы правильно прочитали — известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King появится и в Эстонии. Tallink Grupp сообщила бирже, что приобрела прав на франшизу Burger King в Эстонии, Латвии и Литве.

В 2016 году Tallink Grupp открыла первый плавучий ресторан Burger King на пароме, а сегодня подписал соглашение на приобретинее прав на франшизу в сранах Балтии. Страны Балтии сейчас одни из немногих в Европе, где еще нет сети фастфуда Burger King.

Первые рестораны планируется открыть в Эстонии уже этой зимой — ресторан в Таллинне появится еще до конца этого года. В Латвии и ЛИтвее открытие намечено на первую половину 2020 года.

С приходом Burger King Tallink Grupp создаст в трех Балтийских странах около 800 новых рабочих мест. Согласно договору, Tallink будет иметь лицензию на рестораны этой сети в течение 20 лет.

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