Будущий министр внешней торговли и ИТ сильно потеряет в зарплате, но не считает это проблемой

Кару говорит, что его эстонское происхождение ему, скорее, в его международной работе шло только на руку. ”Если простой человек не очень хорошо знает малые государства Европы, то Эстония — исключение. О нас слышали и многие далекие от технологий люди”.

Он говорит, что поскольку должен будет ”свернуть” на время свою нынешнюю деятельность, то его доходы уменьшатся, но на сколько именно — уточнять не стань. ”Но выбирать, становиться министром или нет, на основании дохода было бы очень глупо. Я не хочу сказать, что зарплата министра маленькая. В Эстонии она приличная, даже очень, но в контексте международного ИТ-сектора не очень. Однако если сейчас моя жизненная ситуация позволяют мне уменьшить доход и сделать что-то во имя того, во что я верю, то все нормально”, — рассуждает Кару.

Он отмечает, что в Таллинне у него квартиры нет и официально он является резидентом Великобритании с постоянным видом на жительство.

Что касается его планов на посту министра, то Кару говорит, что очень важно то, как Эстония подает себя и свою продукцию на международном и внутригосударственном уровне. Также необходима действующая инфраструктура. А самого большого внимания требует сотрудничество между госучреждениями, частным сектором, иностранными предприятиями и другими странами.