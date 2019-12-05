Будущий министр сельской жизни: есть сферы, где без иностранной рабочей силы нам не справиться

"Работу нужно делать. Производители ломают голову: расширять производство или нет. Возможно ли использоваться рабочую силу извне. Я в этом проблемы не вижу. Они делают сезонную работу и их можно привлекать извне”, — сказал Аллаер.

На вопрос о том, настроен ли он в этом вопросе менее консервативно, чем некоторые другие члены EKRE, ответил: ”Зависит от контекста. Да, в общем контексте иностранная рабочая сила, может, не так привлекательна. Но если вдаваться в специфику, то если сезонный рабочий может сделать какую-то работу, то почему нет”.

”Конечно, нужно установить условия, требования. И чтобы с рабочих платились налоги. Чтобы все производители, привозящие сезонных работников, платили налоги. Об это наша налоговая и полиция проинформирована очень хорошо. Те, кто используют сезонных рабочих, являются хорошими налогоплательщиками. Это очень важно для Эстонии”.

”Есть сферы, где без иностранной рабочей силы нам не справиться”, — резюмировал будущий министр.