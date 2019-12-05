05.12.2019, 11:25

Будущий министр сельской жизни: есть сферы, где без иностранной рабочей силы нам не справиться


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Будущий министр сельской жизни: есть сферы, где без иностранной рабочей силы нам не справиться
“Hingelt põllumees, aga pigem nõustaja,” iseloomustab ennast Arvo Aller ja lisab, et võib-olla see ongi tema eelis, et ta ei pea iga päev olema oma tootmise juures, vaid vaatab laiemat pilti.Jaanus Lensment

Будущий министр сельской жизни от EKRE Арво Аллер дал изданию Maaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказал, что иностранная рабочая сила в определенной степени полезна Эстонии.

"Работу нужно делать. Производители ломают голову: расширять производство или нет. Возможно ли использоваться рабочую силу извне. Я в этом проблемы не вижу. Они делают сезонную работу и их можно привлекать извне”, — сказал Аллаер.

На вопрос о том, настроен ли он в этом вопросе менее консервативно, чем некоторые другие члены EKRE, ответил: ”Зависит от контекста. Да, в общем контексте иностранная рабочая сила, может, не так привлекательна. Но если вдаваться в специфику, то если сезонный рабочий может сделать какую-то работу, то почему нет”.

”Конечно, нужно установить условия, требования. И чтобы с рабочих платились налоги. Чтобы все производители, привозящие сезонных работников, платили налоги. Об это наша налоговая и полиция проинформирована очень хорошо. Те, кто используют сезонных рабочих, являются хорошими налогоплательщиками. Это очень важно для Эстонии”.

”Есть сферы, где без иностранной рабочей силы нам не справиться”, — резюмировал будущий министр.

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