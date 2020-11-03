Будущее общественного транспорта: вместо нескольких разных билетов мы будем покупать право на проезд в нужном направлении

В перспективе министерство хочет создать общеэстонскую транспортную систему, где больше не придется покупать отдельно билеты на поезд и автобус, а просто на проезд для достижения нужного направления — вне зависимости от типа транспорта.

"Конечно, мы уже привыкли к имеющейся системе, но на самом деле она неудобная и нерациональная", — считает министр экономики Таави Аас, — "Мы хотим избавиться от системы нескольких карт и сайтов. Соединим все в одном канале, как планирование путешествий, так и оплату, чтобы путь из пункта А в пункт Б, внезависимости от пересадок, был удобным и быстрым".

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что столичные власти в сотрудничестве с соседними самоуправлениями и государством начнут создавать региональную систему билетов и сеть линий. Это значит, что все носители билетов для Таллиннского региона можно будет использовать в ближайших самоуправлениях и наоборот.

Пока еще не ясно, насколько быстро удастся внедрить новую систему. Согласно изначальным планам, обновления системы общественного транспорта может начаться во второй половине 2021 года и воплощено в жизнь в течение последующих лет.

"Создание единой системы общественного транспорта может занять достаточно времени, но мы хотим создать основательное и действенное решение, которое в будущем можно будет внедрить по всей Эстонии. В будущем мы вместо отдельных билетом на автобус или поезд будем покупать право на проезд, чтобы попасть в желаемом направлении, используя все виды транспорта, которые дополняют коммерческие услуги", — объяснил Таави Аас.

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