09.04.2019, 13:50

Будьте внимательны при выборе пункта назначения! Клиент Yandex.Taxi обнаружил интересный нюанс в ценообразовании

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rus.delfi.ee
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Eestis on juba kolmelt ohvrilt Yandex.Taxi teenuse kaudu raha varastatud.
Eestis on juba kolmelt ohvrilt Yandex.Taxi teenuse kaudu raha varastatud.Foto: Priit Simson

Эрки воспользовался Yandex.Taxi, чтобы доехать до работы, и обнаружил, что если указать в качестве пункта назначения соседний дом, то разница в стоимости поездки составит 1 евро.

”139E1 по сути тот же дом, что и 139F. Откуда такая разница? На карте тоже видно, что рассчитанный маршрут тот же, и для E1 даже длиннее. Понимаю, если разница была бы 10 центов”, — говорит мужчина.

По словам пресс-секретаря Yandex.Taxi Анны Вороновой, окончательная цена рассчитывается не только на основании длины маршрута, но и на основании предполагаемого времени поездки, что в свою очередь зависит от ситуации на дорогах. ”Приложение имеет специальный алгоритм, который на основании этих факторов рассчитывает стоимость поездки”, — отметила она и добавила, что влияние может оказывать и спрос.

”Поэтому стоимость поездки может отличаться даже в том случае, если сравниваемые адреса находятся очень близко друг к другу и сравнение происходит в течение всего лишь нескольких минут”, — сказала представитель Yandex.Taxi .

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