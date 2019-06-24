Будьте начеку! Эксперты сообщили о новой волне атак вируса-вымогателя
Эксперты компании Group-IB сообщили о новой волне атак вируса-вымогателя Troldesh на российские компании, передает "Медуза".
Эксперты компании Group-IB сообщили о новой волне атак вируса-вымогателя Troldesh на российские компании, передает "Медуза".
Вирус, шифрующий файлы на зараженном компьютере и требующих выкуп, распространяется с помощью рассылки, замаскированной под письма от авиакомпаний, автодилеров и СМИ.
Во втором квартале 2019 года эксперты выявили более шести тысяч фишинговых писем с Troldesh — как следует из сообщения, это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. В прошлый раз о волне атак Troldesh сообщалось в марте 2019 года — тогда злоумышленники писали письма от лица сотрудников банка и торговых сетей.
В тексте перехваченных писем злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть аттач — запароленный архивный файл, в котором якобы содержатся подробности ”заказа”. Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения.
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