Будьте аккуратны в пояснениях к платежам! Иначе придется объясняться с банком

В ноябре прошедшего года издание Ärileht уже писало о курьезе, когда банк остановил перевод, так как в пояснении было написано "African party". Тогда тартуское НКО MTÜ Rahvusvaheline Maja попросило участников мероприятия, посвященного африканской культуре, перевести плату в размере 5 евро. Речь тогда шла лишь об участнике праздника, который произвел оплату.

В декабре имел место случай, когда молодая девушка предложила репетиторство двум ученикам-выходцам из Сирии. Семья, пожелавшая получить уроки, перевела деньги матери девушки, а женщина в свою очередь — на счет дочери в банке LHV. В пояснении к переводу женщина написала имена детей, которым дочь помогла.

Однако банк LHV связался с владельцем счета и попросил объяснить, с какой целью совершена данная сделка. Хотя женщине показалось, что инцидент отдает расизмом, сам банк так не считает.

По словам начальника отдела коммуникаций LHV Прийта Рума, это обычное дело, когда у клиентов запрашивают пояснения, и в этом нельзя видеть ничего негативного. "Если объяснения достаточно, то платежи проходят и клиентам не нужно беспокоиться", — добавил он.

Рум объяснил, что отслеживание сделок осуществляется в различных целях: противодействие отмыванию денег, противодействие финансированию терроризма, соблюдение международных финансовых санкций. Соблюдение правил не зависит от размера суммы платежа.

Отслеживание сомнительных сделок автоматизировано. Система ищет определенные ключевые слова, которые могут говорить о подозрительных переводах. При этом размер денежного перевода не имеет значения.

Руководитель службы по связям с прессой Swedbank Карин Лаурима советует писать в строке "пояснение" точный и однозначно понимаемый текст — скажем, наименование товара или услуги, за которую производится платеж. "В противном случае платеж может вернуться или его приостановят до получения разъяснений".

Подозрения и проверку могут вызвать слова, связанные с нелегальными товарами, услугами или деятельностью, а также имена находящихся под санкциями лиц. Основанием для дополнительного контроля могут стать географический регион, название населенного пункта и многое другое.