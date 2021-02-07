Будьте аккуратны в пояснениях к платежам! Иначе придется объясняться с банком(26)
В последнее время достоянием гласности становятся случаи, когда банки останавливают сделки между частными лицами, так как пояснения в платежах вызывают подозрения.
В последнее время достоянием гласности становятся случаи, когда банки останавливают сделки между частными лицами, так как пояснения в платежах вызывают подозрения.
В ноябре прошедшего года издание Ärileht уже писало о курьезе, когда банк остановил перевод, так как в пояснении было написано "African party". Тогда тартуское НКО MTÜ Rahvusvaheline Maja попросило участников мероприятия, посвященного африканской культуре, перевести плату в размере 5 евро. Речь тогда шла лишь об участнике праздника, который произвел оплату.
В декабре имел место случай, когда молодая девушка предложила репетиторство двум ученикам-выходцам из Сирии. Семья, пожелавшая получить уроки, перевела деньги матери девушки, а женщина в свою очередь — на счет дочери в банке LHV. В пояснении к переводу женщина написала имена детей, которым дочь помогла.
Однако банк LHV связался с владельцем счета и попросил объяснить, с какой целью совершена данная сделка. Хотя женщине показалось, что инцидент отдает расизмом, сам банк так не считает.
По словам начальника отдела коммуникаций LHV Прийта Рума, это обычное дело, когда у клиентов запрашивают пояснения, и в этом нельзя видеть ничего негативного. "Если объяснения достаточно, то платежи проходят и клиентам не нужно беспокоиться", — добавил он.
Рум объяснил, что отслеживание сделок осуществляется в различных целях: противодействие отмыванию денег, противодействие финансированию терроризма, соблюдение международных финансовых санкций. Соблюдение правил не зависит от размера суммы платежа.
Отслеживание сомнительных сделок автоматизировано. Система ищет определенные ключевые слова, которые могут говорить о подозрительных переводах. При этом размер денежного перевода не имеет значения.
Руководитель службы по связям с прессой Swedbank Карин Лаурима советует писать в строке "пояснение" точный и однозначно понимаемый текст — скажем, наименование товара или услуги, за которую производится платеж. "В противном случае платеж может вернуться или его приостановят до получения разъяснений".
Подозрения и проверку могут вызвать слова, связанные с нелегальными товарами, услугами или деятельностью, а также имена находящихся под санкциями лиц. Основанием для дополнительного контроля могут стать географический регион, название населенного пункта и многое другое.
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