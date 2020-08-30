Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов

Таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до $33,3 млрд, пишет издание.

В правительстве подтвердили, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов, а также с 18% до 20% — налога на продажу второго жилья. Для более состоятельных британцев размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно).

Помимо этого, может быть уменьшен объем пенсионных послаблений, может быть введен налог на электронные продажи, повышены топливные и другие сборы.