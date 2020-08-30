Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов(1)
Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета Sandy Telegraph.
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