Британский "бизнесмен" обманул в Эстонии партнеров и государство на тысячи евро и исчез

Гражданин Великобритании Чарльз Харрис получил от Фонда развития предпринимательства (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus — EAS) поддержку в размере 15 000 евро для того, чтобы в основанном им стартапе TravelUnion развивать платформу, задуманную для бизнес-поездок. Однако результат работы (она должна была начаться в 2016 году) оказался печальным — обманутыми были Tehnopol, ИТ-компания, являвшаяся для британца ментором, EAS, и десятки клиентов, которые потратили солидные суммы при бронировании поездок.

23 октября Государственный центр опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus — RTK) выставил компании TravelUnion требование о возврате полученной от EAS суммы, так как никаких результатов работы по проекту представлено не было. Срок уплаты истек 31 декабря, но деньги так и не поступили. Теперь, очевидно, дело будет передано судебному исполнителю.

Пострадали от действий мошенника и многие частные лица, которые пытались воспользоваться его услугами и с помощью TravelUnion забронировать себе билеты. А в ответ получали поддельные счета.