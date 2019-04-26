Братьям Сынаялг дали два дня на то, чтобы сделать Айдуский ветропарк безопасным. Они считают этот срок нереальным

Департамент привел и перечень работ, среди которых обеспечение безопасного передвижения в башне, замены лифтовых тросов и прочее. При этом работы должны производиться строго в определенное время и под надзором чиновника департамента.

По словам Олега Сынаялга, за два дня и при столь ограниченном временном промежутке закончить указанные работы не представляется возможным, и что на это уйдет две недели.

Сынаялг говорит, что сниженному темпу проведения работ способствует и присутствие на месте полиции и чиновника департамента. Он отмечает, что сейчас проводятся работы в башне ветряной мельницы. ”Для того, чтобы добраться до лифта, надо забраться по лестнице по вертикали на высоту 135 метров. Одно только это забирает полчаса времени. За один присест это сделает невозможно, человек должен периодически делать паузы, иначе он просто упадет в обморок”.

Бизнесмен говорит, что после установления 19 апреля департаментом и полицией запрета на пребывание в парке, ни он, ни его брат там не появлялись и не планируют. ”Поскольку ситуация действительно критична, то часть наших работников согласилась отправиться туда. Кто согласился, тот и отправился. Согласились не все”, — отмечает он.