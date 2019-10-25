Бородич о нехватке водителей: лучше мотивированный иностранный рабочий, чем уставший местный

”Если у нас рядом находится Скандинавия, где зарплаты намного выше, то неудивительно, что часть народа уехало туда на заработки”, — передает его слова ERR.

Бородич отметил, что на предприятии происходят перемены, например, вместо дорогих дизельных автобусов в эксплуатацию вводятся газовые, в результате чего возникнет пять-шесть млн евро дополнительных средств, которые можно будет направить на зарплаты водителей.

Кроме роста зарплат, может помочь снижение возрастного ценза с 24 до 21 года (соответствующее предложение уже направлено в Министерство экономики), а также использование иностранной рабочей силы: ”У нас очень стареющие кадры. Работает очень много пенсионеров. Если сектор не будет пополняться местными, то будет страдать качество по всей Эстонии. Это проблема не только Талллинна”.

”Если придется выбирать между тем, обслуживать линию или нет, то я предпочту, принимая во внимание, что наши транспортные услуги потребляет ежедневно 400 0000 таллиннцев, чтобы линия работала, и в случае необходимости нужно привлекать и иностранную рабочую силу. […] Мне кажется, лучше нанять иностранца, который хорошо мотивирован на работу здесь, чем эту работу должен будет выполнять человек, который переработал, устал, так как давайте не будем забывать, какую ответственность несет водитель автобуса, перевозя людей, будь то дети или обычные пассажиры”, — сказал он и добавил, что в фирме уже работают иностранные рабочие.