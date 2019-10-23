23.10.2019, 11:48

Бородич называет обвинения в адрес TLT происками недоброжелателей

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rus.delfi.ee
EST 8
Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Andres Tarto

Комментируя вышедшую сегодня статью о Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT), руководитель фирмы Денис Бородич называет представленные утверждения слухами и происками недоброжелателей.

”Прежде всего о возможной коррупции: вчера пришло решение, что полиция не будет возбуждать уголовное дело на основании поступившего ей заявления. Вот вам и объективный конец спекуляциям”, — написал Бородич в Facebook.

Он отметил, что поскольку за последний год на предприятии были произведены чистки и разрушен ряд незаконных схем, от ”у нас неизбежно появилось множество ”друзей”, которым не нравится честное и эффективное управление фирмой, и которые с целью помешать этому распространяют ложные новости о TLT”.

Также Бородич опубликовал стенограмму разговора с журналистом и отметил, что очень интересно сравнить ее со статьей.

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