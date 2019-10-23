Бородич называет обвинения в адрес TLT происками недоброжелателей

”Прежде всего о возможной коррупции: вчера пришло решение, что полиция не будет возбуждать уголовное дело на основании поступившего ей заявления. Вот вам и объективный конец спекуляциям”, — написал Бородич в Facebook.

Он отметил, что поскольку за последний год на предприятии были произведены чистки и разрушен ряд незаконных схем, от ”у нас неизбежно появилось множество ”друзей”, которым не нравится честное и эффективное управление фирмой, и которые с целью помешать этому распространяют ложные новости о TLT”.

Также Бородич опубликовал стенограмму разговора с журналистом и отметил, что очень интересно сравнить ее со статьей.