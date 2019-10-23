Бородич называет обвинения в адрес TLT происками недоброжелателей

Комментируя вышедшую сегодня статью о Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT), руководитель фирмы Денис Бородич называет представленные утверждения слухами и происками недоброжелателей.
”Прежде всего о возможной коррупции: вчера пришло решение, что полиция не будет возбуждать уголовное дело на основании поступившего ей заявления. Вот вам и объективный конец спекуляциям”, — написал Бородич в Facebook.
Он отметил, что поскольку за последний год на предприятии были произведены чистки и разрушен ряд незаконных схем, от ”у нас неизбежно появилось множество ”друзей”, которым не нравится честное и эффективное управление фирмой, и которые с целью помешать этому распространяют ложные новости о TLT”.
Также Бородич опубликовал стенограмму разговора с журналистом и отметил, что очень интересно сравнить ее со статьей.
Более трети узбекистанцев не знает о том, что скоро выборы
Жители Окжетпеса просят помощи: Мы мерзнем в квартирах
Ferrari прекращает поставки своих двигателей для Maserati
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой