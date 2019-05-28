Борьба за алкотуристов: Латвия вслед за Эстонией может снизить акциз на алкоголь

По его словам, "в регионе важно сохранить конкурентоспособность", поэтому в латвийском приграничье вполне можно уменьшить акциз на алкоголь. По словам Рейрса, он "не видит в этом большой проблемы", сообщает LETA.

При этом министр добавил, что в случае снижения акциза на спиртное "придется подумать о компенсирующих мероприятиях — где взять дополнительный доход или снизить расходы".

Как уже сообщалось, правительство Эстонии приняло решение понизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25% с 1 июля 2019 года.

По словам председателя правления производителя алкогольных напитков Liviko Янека Кальви, решение правительства является беспрецедентно радикальным шагом, который положит конец приграничной торговле в Латвии. В результате подобного снижения акцизные ставки в Эстонии и Латвии окажутся на одном уровне.