Борьба с мошенниками: Swedbank ввел дополнительное уведомление при пользовании Smart-ID(2)
Swedbank сообщает, что ввел дополнительное уведомление при пользовании Smart-ID для снижения возможности мошеннических звонков.
Swedbank сообщает, что ввел дополнительное уведомление при пользовании Smart-ID для снижения возможности мошеннических звонков.
При использовании Smart-ID клиенты Swedbank видят в приложении дополнительную информацию о транзакциях. Цель изменения — повысить осведомлённость пользователя об инициированной транзакции и снизить риск того, что преступники, совершающие мошенничество, попытаются получить доступ к интернет-банку жертвы.
”Уже летом мы добавили на экран ввода кода PIN2 Smart-ID информацию о транзакции, которую нужно подписать, чтобы пользователь мог видеть, что он подписывает, то есть сумму, номер счёта, договор и т. д. Теперь мы дополнили эту меру безопасности: уведомления о транзакциях, совершаемых пользователем, отображаются в отдельном окне перед вводом PIN-кодов. Это означает, что при использовании Smart-ID на экране появляется больше информационных окон и требуется больше подтверждений, но благодаря этому, можно лучше распознать ситуацию, когда кто-то другой пытается получить доступ к интернет-банку клиента или совершать транзакции от имени клиента.
К сожалению, мошеннические звонки, которые начались в прошлом году, стали одним из самых распространённых видов финансовых преступлений наряду с поддельными сообщениями электронной почты. Звонящий притворяется сотрудником банка, полицейским или другим должностным лицом, и правдоподобным тоном рассказывает жертве страшные истории о том, что его счёт или данные карты находятся под угрозой, а затем сразу же предлагает свою помощь в решении проблемы и предотвращение крупных финансовых потерь. Или предлагается "выгодная" инвестиционная возможность, необходимость проверки данных и пр. Мошенники действуют очень профессионально, используют музыку ожидания, перенаправление звонка и т. п., что затрудняет выявление мошенничества”, — прокомментировала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.
Smart-ID — самый удобный способ входа в интернет-банк и в мобильный банкинг. Это безопасно и бесплатно. Для его использования требуется смартфон или планшет, на который нужно скачать приложение Smart-ID. Также требуется подключение к интернету.
Использование Smart-ID безопасно, потому что приложение не хранит личные данные или PIN-коды, оно действует как посредник. Личность человека надёжно контролируется поставщиком услуг, а не приложением. Smart-ID можно использовать одновременно на нескольких устройствах, например на телефоне и планшете.
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