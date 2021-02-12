Борьба с мошенниками: Swedbank ввел дополнительное уведомление при пользовании Smart-ID

При использовании Smart-ID клиенты Swedbank видят в приложении дополнительную информацию о транзакциях. Цель изменения — повысить осведомлённость пользователя об инициированной транзакции и снизить риск того, что преступники, совершающие мошенничество, попытаются получить доступ к интернет-банку жертвы.

”Уже летом мы добавили на экран ввода кода PIN2 Smart-ID информацию о транзакции, которую нужно подписать, чтобы пользователь мог видеть, что он подписывает, то есть сумму, номер счёта, договор и т. д. Теперь мы дополнили эту меру безопасности: уведомления о транзакциях, совершаемых пользователем, отображаются в отдельном окне перед вводом PIN-кодов. Это означает, что при использовании Smart-ID на экране появляется больше информационных окон и требуется больше подтверждений, но благодаря этому, можно лучше распознать ситуацию, когда кто-то другой пытается получить доступ к интернет-банку клиента или совершать транзакции от имени клиента.

К сожалению, мошеннические звонки, которые начались в прошлом году, стали одним из самых распространённых видов финансовых преступлений наряду с поддельными сообщениями электронной почты. Звонящий притворяется сотрудником банка, полицейским или другим должностным лицом, и правдоподобным тоном рассказывает жертве страшные истории о том, что его счёт или данные карты находятся под угрозой, а затем сразу же предлагает свою помощь в решении проблемы и предотвращение крупных финансовых потерь. Или предлагается "выгодная" инвестиционная возможность, необходимость проверки данных и пр. Мошенники действуют очень профессионально, используют музыку ожидания, перенаправление звонка и т. п., что затрудняет выявление мошенничества”, — прокомментировала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Smart-ID — самый удобный способ входа в интернет-банк и в мобильный банкинг. Это безопасно и бесплатно. Для его использования требуется смартфон или планшет, на который нужно скачать приложение Smart-ID. Также требуется подключение к интернету.