Борьба с COVID-19: Nestlé Baltics поддерживает благотворительные и медицинские учреждения

”Вирус не отступает, и мы заметили, что некоторые социальные группы сейчас нуждаются в особой поддержке. Медицинские работники, больные и изолированные имеют ограниченный доступ к продуктам питания, поэтому мы действуем, чтобы помочь им”, — рассказывает Жоао Нуньес, исполнительный директор Nestlé Baltics. Он добавляет, что пожертвованные продукты питания будут отправлены одиноким, пожилым людям, находящимся на карантине людям, а также тем, кто находится на попечении различных фондов и пансионатов.

Реагируя на возрастающую потребность в поддержке медицинской отрасли, компания выделяет дополнительно 50 тысяч евро на приобретение медицинского защитного оборудования во всех трех странах Балтии: 20 тысяч евро — Medikų Sąjūdis в Литве, 15 тысяч — Eesti Perearstide Selts (Эстонский союз семейных врачей) и еще 15 тысяч евро — Латвийской ассоциации инфекционистов, гепатологов и специалистов по ВИЧ/СПИД.

В общей сложности Nestlé Corporation предоставит помощь 187 странам. Компания поддерживает благотворительные и медицинские учреждения, а также другие организации, занимающиеся борьбой с пандемией.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!