Борьба бизнесмена Олега Гросса с чиновниками из-за торговли алкоголем приведет к изменению закона

Соответствующая поправка в законодательное регулирование торговли алкоголем была внесена в парламентское производство на прошлой неделе, и уже 17 июня поступит на итоговоеголосование, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Действующее законодательство не позволяет размещать алкогольные напитки таким образом, чтобы у потребителя при посещении магазина не было никакой возможности избежать контакта с ними. Исключение сделано лишь для магазинов, в которых из-за маленького размера торговой площади соблюдение этого требования было бы неразумным.

Владелец OG Elektra Олег Гросс считает, что чиновники трактуют принцип разумности как хотят, поэтому из текста закона его следует убрать.

Проблема владельцев небольших продуктовых магазинов теперь решится, потому что на прошлой неделе в законопроект об антикризисных мерах местных самоуправлений добавили поправку, которая лишает чиновников права толковать закон и разрешает ставить полки с алкоголем у кассового аппарата.