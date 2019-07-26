Bolt запускает услугу аренды самокатов еще в одном прибалтийском городе

По словам исполнительного директора Bolt в Литве Андрюса Пацевичюса, в ходе исследования выяснилось, что жители Вильнюса считают одной из самых больших проблем города транспортные пробки. ”Наша цель — сделать передвижение в городах более удобным, быстрым и ”зеленым”. При аренде самокатов количество автомобилей на улицах сокращается и расходы на транспорт станут меньше. Я еще раз хочу напомнить, что следует ответственно подходить к езде на самокатах. Собственная безопасность и безопасность других участников движения — пешеходов, велосипедистов и автомобилей — важнее, чем скорость”, — говорит он.

По словам министра окружающей среды Литвы Кястутиса Мажейка, 25% поездок, которые осуществляются в Вильнюсе, составляют менее трех километров. ”Электрические самокаты — это очень хорошая альтернатива автомобилю, чтобы качество воздуха в городе стало лучше. Таким образом, мы внесем свой вклад в смягчение последствий изменения климата”, — сказал он.

Bolt является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать передвижение в городах более быстрым, простым и удобным. Технологическое предприятие, которое было основано в 2013 году, на сегодняшний день оперирует в 30 странах.